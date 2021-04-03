Marketler bugün saat kaçta açılıyor? 4 Nisan sokağa çıkma yasağında BİM, A101, ŞOK, Migros ve diğer marketler açık mı, sabah kaçta açılıyor?

Hafta sonu market çalışma saatleri, vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında öne çıkıyor. Alınan yeni tedbirlere göre, cumartesi günü kaldırılan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, çok yüksek riskli iller için geri döndü. Sokağa çıkma yasağı kapsamında hafta sonu evde olacak olan milyonlarca vatandaş, marketler sabah kaçta açılıyor sorusuna yanıt arıyor. Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık konusu, İçişleri Bakanlığının genelgesi ile açıklığa kavuştu.

MARKETLER BUGÜN SABAH SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, manavların, bakkalların, kasapların ve marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi bildirildi. Buna göre, 4 Nisan sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri şu şekilde oldu;