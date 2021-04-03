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Giriş Tarihi: 4.4.2021 01:17 Son Güncelleme: 4.4.2021 01:18

Marketler bugün saat kaçta açılıyor? 4 Nisan sokağa çıkma yasağında BİM, A101, ŞOK, Migros ve diğer , sabah kaçta açılıyor?

Marketler bugün saat kaçta açılıyor? 4 Nisan sokağa çıkma yasağında BİM, A101, ŞOK, Migros ve diğer marketler açık mı, sabah kaçta açılıyor?

Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri gündemdeki yerini koruyor. İçişleri Bakanlığı tarafından kasapların, manavların ve marketleri çalışma saatleri hakkında genelge yayımlandı. İstanbul başta olmak üzere çok yüksek riskli illerde yaşayanlar ise A101, ŞOK, Migros, BİM ve diğer marketlerin açılış kapanış saatlerini öğrenmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, İstanbul'da marketler bugün açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. İçişleri genelgesi ile marketler bugün kaçta açılıyor konusu netlik kazandı. İşte, 4 Nisan sokağa çıkma yasağında BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin açılış kapanış çalışma saatleri

Hafta sonu market çalışma saatleri, vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında öne çıkıyor. Alınan yeni tedbirlere göre, cumartesi günü kaldırılan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, çok yüksek riskli iller için geri döndü. Sokağa çıkma yasağı kapsamında hafta sonu evde olacak olan milyonlarca vatandaş, marketler sabah kaçta açılıyor sorusuna yanıt arıyor. Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık konusu, İçişleri Bakanlığının genelgesi ile açıklığa kavuştu.

MARKETLER BUGÜN SABAH SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, manavların, bakkalların, kasapların ve marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi bildirildi. Buna göre, 4 Nisan sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri şu şekilde oldu;

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 3-4 NİSAN 2021

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/ veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Cumartesi/ Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri Cumartesi ve/ veya Pazar günü 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Online sipariş firmaları da Cumartesi ve / veya Pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 10.00-17.00)

BİM Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 10.00-17.00)

A101 Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 10.00-17.00)

ŞOK Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi ve Cumartesi (DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSK GRUBUNDA) 07.00- 20.00 arası çalışıyor. (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 10.00-17.00)

Migros Pazar günü: SADECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANAN YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDE 10.00- 17.00 arası çalışıyor. DÜŞÜK VE ORTA RİSK GRUBUNDA 07.00-20.00 arası çalışıyor.

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Marketler bugün saat kaçta açılıyor? 4 Nisan sokağa çıkma yasağında BİM, A101, ŞOK, Migros ve diğer marketler açık mı, sabah kaçta açılıyor?
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