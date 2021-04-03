Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesine yardım eli

Mehmetçik, terörden arındırılan Barış Pınarı bölgesinde de sivil halka yardımlar devam ediyor.

Bölgedeki pek çok köyde ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlarımız aralıksız sürdüren Mehmetçik bir yandan da hasta olanları tedavi ediyor. Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin yardım eli Barış Pınarı bölgesine uzanmaya devam ediyor. Bölgede bulunan ihtiyaç sahiplerine, AFAD koordinatörlüğünde erzak ve battaniye dağıtımı yapıldı, hasta olanlar tedavi edildi.