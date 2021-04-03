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Giriş Tarihi: 3.4.2021 11:45

Mehmetçik'ten bölgesine yardım eli

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesine yardım eli

Mehmetçik, ’nın düzenlendiği bölgedeki sivillere insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor. Askerler, bölgesinde ihtiyaç sahiplerine yardım ederken hasta olanları tedavi ettiler.

Mehmetçik, terörden arındırılan Barış Pınarı bölgesinde de sivil halka yardımlar devam ediyor.

Bölgedeki pek çok köyde ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlarımız aralıksız sürdüren Mehmetçik bir yandan da hasta olanları tedavi ediyor. Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin yardım eli Barış Pınarı bölgesine uzanmaya devam ediyor. Bölgede bulunan ihtiyaç sahiplerine, AFAD koordinatörlüğünde erzak ve battaniye dağıtımı yapıldı, hasta olanlar tedavi edildi.

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Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesine yardım eli
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