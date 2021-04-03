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Giriş Tarihi: 3.4.2021 09:23

PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte korsan gösterilere katılıp, polise molotof kokteyli attığı ve sosyal medya üzerinden terör örgütünü öven paylaşımlar yaptığı öne sürülen 8 kişiyi belirledi ve yakalamak için düğmeye bastı.

Ekipler 8 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Drone ile havadan destek verilen operasyonda özel harekat polisleri, direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdi. Adreslerde yapılan aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan 8 kişi, gözaltına alındı. Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
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