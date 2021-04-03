Sahte dolar basarken yakalandılar! Sahte üç milyon 950 bin dolar bulundu

İstanbul'da sahte para basan iki kalpazan yakalandı. Sahte üç milyon 950 bin dolar ve iki milyon 620 bin adet basıma hazır banknot ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Bayrampaşa'da sahte para operasyonu düzenledi. Altın Tepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi'ndeki bir adreste piyasaya yüklü miktarda sahte dolar basıldığını ve sahte dolarların piyasaya sürüldüğünü tespit eden İstanbul Polisi; adrese düzenlenen operasyonda M.Ş. ve M.Q. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda iki para sayma makinesi, toplamda sahte üç milyon 950 bin dolar ve iki milyon 620 bin adet basıma hazır beyaz banknot ele geçirildi. İki şüpheli de adliyeye sevk edildi.