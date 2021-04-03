Son dakika haberi: "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında restoranlar denetlendi... Tam 100 bin 773 personel katıldı

Son dakika haberi: Kontrollü normalleşme döneminde İçişleri Bakanlığı'nın "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında konu bazlı tematik denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerde restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, dernek lokali, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi gibi işyerlerinde denetim yapıldı. 8 bin 166 Vali, vali yardımcısı, Kaymakam, İl, İlçe Müdürü gibi yöneticinin katıldığı denetimler 100 bin 773 personelle yapıldı. 25 bin 913 ekibin gün boyu süren denetimleri kapsamında 149 bin 815 yeme-içme alanında faaliyet gösteren işyeri denetlendi.

REHBERLİK EDİCİ YAKLAŞIM



Rehberlik edici bir yaklaşım esas alınarak gerçekleştirilen denetimler sonucunda 287 işyerinde aynı masada aynı anda oturabilecek azami kişi sayısının ihlal edildiği, bin 558 işyerinde açık ve kapalı alanlar için yüzde 50 mesafeye uygun olarak oturma düzeni planı hazırlanmadığı, 383 işyerinin girişin de ise HES kodu sorgulaması yapmadığı belirlendi. 354 işyerinin belirlenen diğer salgınla mücadele tedbirlerine aykırı davrandığı belirlenirken 3 bin 175 kişinin de tedbirlere aykırı davrandığı tespit edildi.

2 BİN 523 İŞLETMEYE İDARİ İŞLEM YAPILDI



Denetimlerde bin 82 işletmeye tedbirlere uyulması konusunda uyarılırken, 2 bin 523 işletmeye ise idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri hakkında toplam 144 suç duyurusunda bulunuldu. 13 işyerinin kapatıldığı denetimlerde 67 araç da faaliyetten men edildi.