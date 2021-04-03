Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye en çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin en çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sırada olduğunu açıkladı. Bakan Koca paylaşımında: "En çok aşı yapan ülkeler arasında 6. sıradayız. Bizden daha fazla aşı yapan ülkeler ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya'dır." ifadelerini kullandı.