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Giriş Tarihi: 3.4.2021 18:59 Son Güncelleme: 3.4.2021 19:52

SON DAKİKA HABERİ: 3 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Covid-19 verilerinde son durum

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 3 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Covid-19 verilerinde son durum

Son dakika haberi: Artan koronavirüs vakalarıyla birlikte 'de 58 il kırmızıya bürünmüştü. Alınan yeni tedbirlerle artış kontrol altına alınmaya çalışırken, vatandaşlarda güncel koronavirüs verilerini araştırıyor. 3 Nisan koronavirüs tablosunu son dakika olarak açıkladı! İşte tabloda vaka ve vefat sayıları.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs verilerini, günlük olarak açıklamaya devam ediyor. Son olarak 3 Nisan koronavirüs tablosu da yayımlandı.

İşte Türkiye'nin güncel koranavirüs verileri;

3 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 249 bin 126 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 756 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 231 oldu, 23 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 82 bin 676'ya yükseldi.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 3 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Covid-19 verilerinde son durum | Video

DÜNKÜ VERİLER

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 248 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 42 bin 308 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 179 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1471 oldu.

Son 24 saatte 24 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 59 bin 462'ye yükseldi. Toplam test sayısı 39 milyon 70 bin 763'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 400 bin 296, vefat sayısı 31 bin 892, ağır hasta sayısı 2 bin 182 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı 3 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte Covid-19 verilerinde son durum
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