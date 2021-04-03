Türk cerrahlar bu merkezde yetişecek! Yabancı ülkelerden cerrahlar da burada yetişecek

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOKENT) Gölbaşı Kampüsünde Türk Oto Rino Larengoloji Akademisi (TORLAK) Cerrahi Anatomi ve Uzaktan Eğitim Merkezi açıldı. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Yiğit, " Cerrahi Anatomi ve Uzaktan Eğitim Laboratuvarının Türkiye'de ve çevre ülkelerde tek olduğunu belirterek " Uzaktan ve örgün eğitim ile komşu ülkelerde, özellikle Balkan Ülkelerinde ve TürkiCumhuriyetlerde uzman cerrahların yetiştirilmesine de uluslararası katkı sağlanacaktır" dedi.



TORLAK Direktörü Prof. Dr. Babür Küçük , projenin konusunun kadavralarda kulak-burun-boğaz, baş boyun ve kafa tabanı cerrahisi eğitim ve öğretimi için uzaktan eğitim laboratuvarlarının kurulması ve geliştirilmesi olduğunu söyledi. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Özgür Yiğit," Anatomi eğitimi ve kadavra diseksiyonu Tıbbın temellerindendir. Bu eğitim tıp tarihinin başlangıcından beri mevcuttur. Osmanlı döneminde kadavra diseksiyonu Abdülmecit döneminde 1840 larda başlamıştır. Hernekadar maket ve bilgisayar programlarıyla anatomi ve sanal kadavra eğitimleri gelişmiş olsa da halen tıp lisans ve uzmanlık eğtiminde kadavra desteği önemini korumaktadır.



Bu projenin önemli bir gerekçesi vardır. Baş ve boyun bölgesi hastalıklarında cerrahi tedavi amaçlı yapılan işlemlerde en önemli eğitim materyali olan kadavralar, ülkemizde zorlukla tedarik edilmektedir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu miktarın çok altında temin edilebilen kadavraların büyük bir kısmı ithal edilmekte, az bir kısmı ise yerel bağışlardan sağlanmaktadır. Bu kadavraların verimli kullanılması için Kadavra saklanmasında şart olan soğuk veya kimyasal zincirin devamlılığını sağlayan alt yapıya sahip bir laboratuvar oluşturulması, kadavraların, etik kurallar ve yönetmelikler gereği uygun koşullarda tedarik edilmesi, nakledilmesi, saklanması ve eksiksiz kullanılması, teknoloji gerektiren cerrahi diseksiyon ve elektronik/optik malzemelerin temin edilerek sürekli hazır vaziyette bulundurulması gerekmektedir.



Ayrıca üç boyutlu plastinize anatomi modelleri, yazılı ve görsel eğitim materyalleri hazırlanarak periodik kurslar ve yüksek lisans programları düzenlenebilecektir." dedi.



TORLAK Sağlık Kuluçka Merkezi, tüm alt yapı, üst yapı, mekanik, elektrik ve internet hatlarının tamamlandığı 1000 metrekare kapalı alan, anatomi laboratuvarı, plastinasyon laboratuvarı, lojistik alanlar, uzaktan eğitim stüdyosu ve konferans salonları, 3500 metrekare peyzajı tamamlanmış açık alandan oluşmaktadır