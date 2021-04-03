Vali Yerlikaya Derin Çimen'i ziyaret etti

Sarıyer Belediyesi Kadın Futbol Takımı altyapısında eğitim gören 10 yaşındaki Derin Çimen Döngel, 23 farklı ülkede binlerce sporcuya eğitim veren dünya markası Barcelona Futbol Kulübü'nün Türkiye'de faaliyet gösteren Barca Academy İstanbul Beko Futbol Okulu'na burslu olarak girmeye hak kazandı.



Futbolda altyapı denilince ilk akla gelen kulüp FC Barcelona'nın resmi futbol okulu Barça Academy İstanbul Beko'da eğitim görecek olmanın mutluluğunu yaşayan Derin Çimen Döger, küçük yaşta elde ettiği başarısıyla göz doldurdu.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Döger'i ziyaret etti. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Adını sorduklarında: "Yeşil çimlere en yakışan ad" diyor! Çünkü adı Derin Çimen.



Mahalle arkadaşlarıyla oynadığı futbolu artık FC Barselona altyapısında burslu devam edecek.



Güzel kızım, yolun ve bahtın açık olsun. Yeşil sahalar senin gibi kızlarımızla daha da güzel." ifadelerine yer verdi.