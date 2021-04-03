Vali Yerlikaya üç ülkenin büyükelçisi ile görüştü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Güney Kore, Sri Lanka ve Brezilya Büyükelçileri ile ülkeler arasında dostluk ve işbirliği için görüşmelerde bulundu.





Türkiye ile dünya ülkeleri arasında devam eden dostluk ve işbirliği çalışmaları devam ederken İstanbul'da bulunan Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu Woo, Sri Lanka Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen ve Brezilya Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia İstanbul Valiliğini ziyaret etti.

Vali Ali Yerlikaya ile görüşen üç ülkenin büyükelçileri ülkeler arasındaki dostluk ve işbirliğinin daha da güçlendirilmesi için birlikte çalışacaklarını kaydettiler.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye'nin tüm dünya ülkeleri ile dostluk ve işbirliği içerisinde olduklarını belirterek bundan sonra ilişkilerin daha da artacağını kaydetti.