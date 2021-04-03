Zabıt kâtibinden şehit yakını meslektaşına ağza alınmayacak sözler!

İstanbul Adliyesi'nde görevli 40 yaşındaki genç kadın hizmetli kadrosunda görev yapıyordu. Geçtiğimiz günlerde mesai doldurdukları sırada bir kalem personeli A.G., isimli genç kadınla tartışmaya başladı.

Yaşanan tartışmanın üzerinden aylar geçti ancak iddiaya göre ikili arasında husumet başladı.



"ŞEHİT YAKINLARI SANA FEDA OLSUN"

19 Aralık günü kalem personeli A.I., A.G.'nin duyabileceği bir şekilde kalemde şehitlerle ilgili sözler söylemeye başladı. Şehit yakını olan A.G., meslektaşının sözlerine tepki gösterince genç adam A.G.'yi duymamazlıktan gelip sözlerine devam etti. Yine iddiaya göre katip A.I., arkadaşına dönerek, "Kardeşim sana şehit yakınları, dul kadınları feda olsun" diye konuşmaya devam etti.



ŞEHİT YAKININA BÜYÜK AYIP

Genç kadın meslektaşının sözleri sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde meslektaşı A.I.'nın sarf ettiği sözler nedeniyle kişilik haklarının zedelendiğini, maddi ve manevi olarak yıprandığını, şehit yakını olduğu için söz konusu sözlerle kasıtlı olarak hakarete maruz kaldığını iddia etti.



2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Genç kadının şikayeti üzerine katip A.I., hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan kâtip amacının hakaret etmek olmadığını, esprili bir lisanla arkadaşına şaka yaptığını ileri sürdü. Savcılık şehit yakını A.G.'nin duyabileceği şekilde, 'Şehit yakınları sana feda olsun' şeklinde sözler sarf ederek genç kadına yönelik hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle dava açtı. 2 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.