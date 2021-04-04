Adana ve İzmir’de PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı

Adanave İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte korsan gösterilere katılıp, polise molotof kokteyli attığı ve sosyal medya üzerinden terör örgütünü öven paylaşımlar yaptığı öne sürülen 8 kişiyi belirledi ve yakalamak için düğmeye bastı. Ekipler 8 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekât polisleri, evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdi. Haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda ise terör örgütü PKK/KCK ile ortak hareket ettikleri belirlenen 4 kişi ile sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları saptanan 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetten yapılan açıklamada, örgütün tüm kadroları deşifre edilene kadar çalışmaların kararlılıkla süreceği ifade edildi.