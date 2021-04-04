AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Darbeci zihniyetin gücü yetmeyecek

"DARBECİ ZİHNİYETİN GÜCÜ YETMEYECEK."

Yıldırım, "Ancak bilinmelidir ki, darbeci zihniyetin demokrasimizi ve bağımsızlığımızı yok etmeye hiçbir şekilde gücü yetmeyecek. Aziz Türk Milleti; istiklalini, bayrağını ve vatanını canından çok sevdiğini 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya göstermiştir. Bundan sonra da gösterecektir" dedi.