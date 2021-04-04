AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan skandal bildiriye sert tepki: Demokrasiye karşı suikasttır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber ekranlarında yayınlanan 'Canan Barlas ile Gündem' programına konuk oldu.
104 emekli amiral tarafından yayınlanan ve darbe iması içeren skandal bildiriye sert tepki gösteren Kurtulmuş, "Bu hazırlanan bildiriyi, 'birilerinin aklına gelmiş ve kaleme almış' şeklinde değerlendirmemek lazım. Çok iyi tasarlanmış bir metin. Cümleler arka arkaya siyasi bir analiz sonucu yerleştirilmiş. Burada esas mesele ne Montrö Boğazlar Sözleşmesi ne de Kanal İstanbul'dur. Esas ana cümle 'Eğer bunlara dikkat edilmezse Türkiye eski dönemlerde yaşadığı gibi krize ve kaoslara sürüklenecektir'. Burada eskiyi çağrıştıran lafları kullanan kendileridir. Bana göre kilit cümlesi burasıdır. Farklı farklı yerlerde oturan emekli amirallerin bir metin için bir araya gelmesi bile zaman alacak bir iştir. Bu planlanmış, bu metni ortaya koyan bir irade ve güç, emekli amirallere böyle bir imza attırmış." ifadelerini kullandı.
"'TÜRKİYE'DE KAOS ÇIKARABİLİR MİYİZ?' DİYE DÜŞÜNMÜŞLER"
Emekli amirallerin bildirisi ile 27 Nisan Muhturasını ile kıyaslayan Numan Kurtulmuş, "27 Nisan Muhtırası görev başındaki muvazzaf askerlerin muhtırasıydı. Niteliği itibarıyla aynıdır. Hatta 12 Mart muhtırasına benzetebilirsiniz. Bunun arkasında hükümete parmak sallamak, millete ayar vermenin olduğu anlaşılıyor. 'Türkiye'de bir kaos çıkarabilir miyiz?' diye düşünmüşler." dedi.
"DEMOKRASİYE KARŞI SUİKASTTIR"
Kurtulmuş konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Hiçbir toplumsal olay kendi kendine vuku bulmaz. Mutlaka bunların arkasında bunları harekete geçiren bir güç ya da güçler vardır. Görüşlerini tabi ki de açıklasınlar. Mülki amirlerden izinlerini alırlar.
Giderler Taksim Meydanı'nda, Beyazıt Meydanı'nda ya da Kızılay'da açıklama yaparlar. Ama öyle değil. Bir gece yarısı, o eski Türkiye'nin günlerini hatırlatan bir tarzda metni ortaya çıkardılar. Bu kabul edilemez. Vatanseverlikle alakası yoktur. Demokrasiye karşı suikasttır."Son dakika: Soruşturma başlatılmıştı! Darbe imalı bildiriye imza atanlar ifadeye çağrılacak Son dakika: Başkan Erdoğan, yarın saat 15'te değerlendirme toplantısına katılacak