AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan skandal bildiriye sert tepki: Demokrasiye karşı suikasttır

AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber ekranlarında yayınlanan 'Canan Barlas ile Gündem' programına konuk oldu.

104 emekli amiral tarafından yayınlanan ve darbe iması içeren skandal bildiriye sert tepki gösteren Kurtulmuş, "Bu hazırlanan bildiriyi, 'birilerinin aklına gelmiş ve kaleme almış' şeklinde değerlendirmemek lazım. Çok iyi tasarlanmış bir metin. Cümleler arka arkaya siyasi bir analiz sonucu yerleştirilmiş. Burada esas mesele ne Montrö Boğazlar Sözleşmesi ne de Kanal İstanbul'dur. Esas ana cümle 'Eğer bunlara dikkat edilmezse Türkiye eski dönemlerde yaşadığı gibi krize ve kaoslara sürüklenecektir'. Burada eskiyi çağrıştıran lafları kullanan kendileridir. Bana göre kilit cümlesi burasıdır. Farklı farklı yerlerde oturan emekli amirallerin bir metin için bir araya gelmesi bile zaman alacak bir iştir. Bu planlanmış, bu metni ortaya koyan bir irade ve güç, emekli amirallere böyle bir imza attırmış." ifadelerini kullandı.