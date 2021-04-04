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Giriş Tarihi: 4.4.2021 12:45

’da PKK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara’da PKK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı

TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ’de terör faaliyeti yürüten zanlılar hakkında harekete geçti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından itirafçı beyanları doğrultusunda Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG bünyesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen yabancı uyruklu 4 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anakara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/PYD/YPG bünyesinde faaliyet yürüten zanlılar hakkında çalışma başlatıldı. Etkin pişmanlıktan yararlana teröristlerin beyanları doğrultusunda harekete geçen ekipler Suriye'de terör faaliyet yürüten 4 zanlıyı tespit etti. Zanlıların adreslerine eş zamanlı düzenlene operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Ankara’da PKK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı
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