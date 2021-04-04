Ankara’da PKK adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından itirafçı beyanları doğrultusunda Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG bünyesinde faaliyet yürüttükleri belirlenen yabancı uyruklu 4 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Anakara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/PYD/YPG bünyesinde faaliyet yürüten zanlılar hakkında çalışma başlatıldı. Etkin pişmanlıktan yararlana teröristlerin beyanları doğrultusunda harekete geçen ekipler Suriye'de terör faaliyet yürüten 4 zanlıyı tespit etti. Zanlıların adreslerine eş zamanlı düzenlene operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.