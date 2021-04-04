Annelere destek sürüyor

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 580'inci günde de sürüyor. 221 ailenin devam ettirdiği eyleme destek vermek için Siirt'in Eruh ilçesinden gelen 20 anne, Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Terör örgütü PKK'nın kanlı terör eylemini ilk başlattığı Siirt'in Eruh ilçesindeki anneler, Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu. HDP İl Binası önünde Diyarbakır anneleri ile bir araya gelen Eruhlu anneler adına açıklamayı Aile Destek Merkezinde (ÂDEM) sorumlusu Nazan Çiftçi yaptı.

'Bizler evlat nöbetindeki annelerimize destek vermek amacıyla Siirt'in Eruh ilçesinden geldik' diyen Çiftçi şunları söyledi:

"Diyarbakır annelerinin yalnız olmadığını, Eruhlu anneler ile birlikte bütün annelerin kalbi duygularıyla yanlarında olduğunu belirtmek isteriz. Bir kez daha burada annelere bu acıyı yaşatan terör örgütü PKK'yı lanetliyoruz. Evlat acısının tarifi olunmaz bir acı olduğunu biz anneler çok iyi biliyoruz. Elimizden bir şey gelmese dahi en azından yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Eruhlu anneler olarak tüm dualarımız, buradaki annelerimizin evlatlarının sağ salim evlerine geri dönmeleridir. Hiçbir ideoloji, hiçbir görüş, evlat ile anne arasındaki sevgi ve merhametten daha önemli değildir. Bizler buradan hain ve bölücü terör örgütü PKK'yı şiddetle lanetliyoruz. Bundan sonra karşılarında mücadele için Kürt annelerinin olduğunun bilinmesini söylüyoruz. Burada evlat nöbeti tutan annelerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyor, yalnız olmadıklarını her daim dualarımızda olduklarını bilmelerini istiyoruz."

"BU EYLEM PKK-HDP'Yİ KORKUTUYOR"

Diyarbakır'daki eylemi başlatan ailelerden biri olan Süleyman Aydın, yaklaşık 6 yıl önce Sur'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Özkan için eylem yaptığını söyledi. Diyarbakır annelerinin eylemine her geçen gün desteklerin artarak devam ettiğini belirterek, "Artık aileler korkmuyor. Çocukları kaçırılan anneler-babalar eyleme destek için HDP il binası önüne geliyor. Buda PKK ve HDP'yi oldukça korkutuyor. Biz çocuklarımızı alana kadar direneceğiz" dedi.