Bakan Koca'dan aşı mesajı: Maske ve mesafeden daha fazla korur

Dünya'da etkisini sürdüren koronavirüs salgını ülkemizde de son günlerde ciddi bir artış yaşadı. Günlük vaka sayıları 45 bine yaklaşırken, salgın kapsamında alınan kısıtlama kararları geri getirildi.
KISITLAMALAR GERİ GELDİ
Bu kapsamda kırmızı (Çok yüksek riskli) kategorili birçok ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşının önemini vurgulayan bir mesaj yayınladı.
"MASKE VE MESAFEDEN DAHA FAZLA KORURU"
Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur. Biraz daha sabır" ifadelerine yer verdi.
"BÜYÜK ACILARIMIZIN SAYISI AZALACAK"
Açıklamalarına devam eden Koca, "Eğer yola sabırla devam edersek, aşı sıramız geldikçe, hayatta sözü bile edilmez, bizi nihayet güvende hissettirecek küçük bir acı yaşayacağız. Aşı devam ederken büyük acılarımızın sayısı azalacak. Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok. Risk almayalım" dedi.