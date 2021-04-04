Bakan Koca'dan aşı mesajı: Maske ve mesafeden daha fazla korur

"MASKE VE MESAFEDEN DAHA FAZLA KORURU"

Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur. Biraz daha sabır" ifadelerine yer verdi.

"BÜYÜK ACILARIMIZIN SAYISI AZALACAK"

Açıklamalarına devam eden Koca, "Eğer yola sabırla devam edersek, aşı sıramız geldikçe, hayatta sözü bile edilmez, bizi nihayet güvende hissettirecek küçük bir acı yaşayacağız. Aşı devam ederken büyük acılarımızın sayısı azalacak. Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok. Risk almayalım" dedi.