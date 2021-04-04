Baraj dolunca kapaklar açıldı

Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan ve bu yıl mevsim normallerinde beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle su seviyesi Yüzde 8'lere kadar düşen Yuvacık Barajı, Ocak ayının üçüncü haftasında başlayan ve aralıklı olarak yağmaya devam eden kar ve yağmur sayesinde tekrar doldu.

YÜZDE 94 SEVİYESİNE ULAŞTI

Yaklaşık 2 buçuk aylık sürede yükseklere yağan kar'ında erimeye başlaması ile tekrar dolan ve yüzde 94 seviyesine ulaşan Yuvacık Barajı'nda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması ve riskin azaltılması için kapaklar açılarak su tahliyesine başlandı.

İSU' dan yapılan açıklamada barajın yüzde 94 seviyesinde tutulacağı öğrenildi. Yaklaşık olarak 47 ila 48 milyon ton arasında tutulacak barajdan gelen iyi haber Kocaeli'leri sevindirdi.