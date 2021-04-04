Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümünde taziye mesajı
Giriş Tarihi: 4.4.2021 17:49 Son Güncelleme: 4.4.2021 18:05

Başkan Erdoğan'dan 'in vefat yıl dönümünde taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümünde taziye mesajı

Başkan , MHP Kurucu Genel Başkanı 'i, vefatının 24'üncü yılında andı.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 24'üncü yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun" ifadesini kullandı.

Erdoğan ayrıca, Türkeş'in üzerinde 'Hepiniz birer Türk bayrağısınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin, yere düşürmeyin' yazan fotoğrafını paylaştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümünde taziye mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA