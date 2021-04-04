Bugün Türkeş’in vefatının 24. yılı

Ülkücü Hareket'in ve MHP'nin lideri Başbuğ Alparslan Türkeş, vefatının 24. yılında anılıyor. TSK'da kurmay albay rütbesine kadar yükselen Türkeş 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Başkanlığı'na seçilerek siyasete atıldı. 1969'da CKMP'nin adı Milliyetçi Hareket Partisi, amblemi de üç hilal olarak değiştirildi. Türkeş, 1977'de Süleyman Demirel başkanlığında kurulan koalisyon hükümetlerinde MHP Genel Başkanı olarak Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı yaptı. 12 Eylül 1980'deki askeri darbeden 3 gün sonra teslim olan Türkeş, 1985'te tahliye oldu ve beraat etti. Siyaset yapma yasağının kalkmasının ardından Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Genel Başkanı oldu. 1992'de partinin adı MHP, amblemi üç hilal olarak değiştirildi. Türkeş, 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını yitirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada Türkeş'i rahmet ve minnetle andıklarını belirterek "Merhum Türkeş Bey, inanmış bir dava adamı, Türk devlet ve siyaset hayatına derin izler bırakmış bir mücadele insanıdır. Fırtınalı yıllarda, çetin yollarda, sıkıntılı dönemlerde ülkesine ve ilkelerine cesaretle sahip çıkmış, duruşunu ve fikri tutarlılığını hiç bozmamıştır. Türkeş'in emaneti emin ellerdedir" ifadesini kullandı.