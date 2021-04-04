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Giriş Tarihi: 4.4.2021 20:05 Son Güncelleme: 4.4.2021 20:11

Elleri kelepçeliyken kaçan şahıs bacaklarından vurularak yakalandı

Elleri kelepçeliyken kaçan şahıs bacaklarından vurularak yakalandı

’de ekipleri tarafından mahkemeye sevk edildiği sırada elleri kelepçeli olarak firar eden şahıs, polis ekipleri tarafından silahla bacaklarından vurularak yakalandı.

İzmir'de E.A. isimli şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından elleri kelepçeli bir şekilde İzmir Adliyesine sevk edildiği sırada, akrabaları olduğu öne sürülen şahısların planlı bir kargaşa çıkarması sonucunda olay yerinden lüks bir araba ile kaçtı.

KAZA YAPINCA ÇALILIK ALANA SAKLANDI

Olay yerinden kaçtığı aracın 200 metre ileride kaza yapması sonucunda araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam eden E.A., viyadük ayaklarının altında bulunan çalılık alana saklandı.

UYARILARA UYMAYINCA VURULDU

Firari E.A.'yı fark eden polis ekipleri, şahsa "dur" ihtarında bulundu ve ardından havaya ateş açtı. Uyarılara aldırmadan kaçmaya çalışan E.A., polis ekipleri tarafından vurularak yakalandı.

BACAKLARINDAN YARALANDI

E.A.'nın bacaklarından 3 kurşun yarası aldığı öğrenilirken, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.A., hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Elleri kelepçeliyken kaçan şahıs bacaklarından vurularak yakalandı
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