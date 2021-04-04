Elleri kelepçeliyken kaçan şahıs bacaklarından vurularak yakalandı

İzmir'de E.A. isimli şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından elleri kelepçeli bir şekilde İzmir Adliyesine sevk edildiği sırada, akrabaları olduğu öne sürülen şahısların planlı bir kargaşa çıkarması sonucunda olay yerinden lüks bir araba ile kaçtı.