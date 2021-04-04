Elleri kelepçeliyken kaçan şahıs bacaklarından vurularak yakalandı

İzmir'de E.A. isimli şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından elleri kelepçeli bir şekilde İzmir Adliyesine sevk edildiği sırada, akrabaları olduğu öne sürülen şahısların planlı bir kargaşa çıkarması sonucunda olay yerinden lüks bir araba ile kaçtı.
KAZA YAPINCA ÇALILIK ALANA SAKLANDI
Olay yerinden kaçtığı aracın 200 metre ileride kaza yapması sonucunda araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam eden E.A., viyadük ayaklarının altında bulunan çalılık alana saklandı.
UYARILARA UYMAYINCA VURULDU
Firari E.A.'yı fark eden polis ekipleri, şahsa "dur" ihtarında bulundu ve ardından havaya ateş açtı. Uyarılara aldırmadan kaçmaya çalışan E.A., polis ekipleri tarafından vurularak yakalandı.