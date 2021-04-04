FETÖ soruşturmasında 33 yeni tutuklama

Geçtiğimiz hafta İzmir merkezli 53 il ve KKTC'de FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturmasında tutuklanmaları talebiyle İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen 136 şüpheliden sadece 41'i tutuklandı. Savcılık, 95 şüphelinin Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin örgüt mensubiyeti için açıkça delil kabul ettiği ardışık aranma yöntemine rağmen serbest bırakılmasına itiraz etmişti. İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimlikleri, savcılığın 95 şüpheliye yönelik yaptığı itirazın değerlendirmesini peyderpey tamamladı. İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, adli kontrolle serbest bırakılan 95 şüpheliden 33'ü hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen 33 şüpheliden 15'inin yakalanıp "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı, geriye kalan 18 firari şüphelinin ise yakalanma çalışmalarının devam ettiği elde edilen bilgiler arasında yer aldı. Bu şüpheliler hakkında verilen tutuklama kararlarıyla birlikte, soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli sayısı 41'den 74'e yükseldi.İSTANBUL'DA FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 muvazzafın da aralarında bulunduğu 93 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Örgüt mensupları hakkında ayrıntılı bilgi veren ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulunan 22 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak emniyetten serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 68 zanlıdan 25'i sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanırken, 43'ü adli kontrol şartıyla salıverildi. Şüphelilerden 3'ünün emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari 22 şüpheli aranıyor. AAADANA'DA Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan S.E.Y.'nin, adresini tespit etti. Ekipler S.E.Y.'yi gözaltına aldı. S.E.Y.'nin, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu, Kayseri'de öğretmenlik yaptığı dönemde KHK ile ihraç edildiği öğrenildi. S.E.Y.'nin, Malatya'da özel bir eğitim kurumunda çalıştığı sırada örgütün öğrenci yapılanmasında olduğu, tutuklandıktan sonra tahliye edildiği belirlendi. S.E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.