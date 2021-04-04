Haddinizi bilin, oturun oturduğunuz yerde

Cuntacılığa özenerek siyaseti hedef alan emekli amirallere hükümetten sert tepki geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, provokatif bildiriye sert cevap verdi: "Eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcileri yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıyorlar. O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin! İçinize sinmese de şunu çok iyi anlayın ki; bu millet, mavi vatanı da, demokrasiyi de koruyacaktır." Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir "bildiri" yazmış! 5'inci kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin" dedi.BÜYÜK bir provokasyona imza atan emekli amiraller siyaseti hedef alan bir bildiri yayımladı. Başını emekli Amiral Ergun Mengi'nin çektiği 103 emekli amiralin yayımladığı bildiride, Kanal İstanbul projesi, Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması gibi konularda haddini aşan ifadeler kullanıldı.