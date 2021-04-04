İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 18 bin 25 yeni vaka...

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'da günlük vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

18 BİN 25 VAKA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 250 bin 933 korona virüs testi yapıldığı ve 18 bin 25 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 668 bin 264'e ulaştığı kaydedildi.

326 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 326 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 30'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 511 kişinin iyileştiğini ve aktif Kovid-19 hasta sayısının 569 bin 35 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 11 kişi azalarak 3 bin 703'e geriledi.

AŞILANANLARIN SAYISI

İtalya'da bugüne kadar 11 milyon 38 bin 465 doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, 3 milyon 435 bin 262 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.