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Giriş Tarihi: 5.4.2021 01:50 Son Güncelleme: 5.4.2021 01:50

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Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

Ülkemizde etkilerini sürdüren ve daha pek çok önemli konunun Cumhurbaşkanı başkanlığında görüşülerek kararlar alınan kabine toplantısının tarihi merak konusu oluyor. En son (bakanlar kurulu) Ayında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ve ek tedbirlere ilişkin yapılan açıklamalar sonrası yeni bakanlar kuruluna ilişkin , bugün mü, bu hafta var mı? şeklinde sorularla yanıt aranmaya devam ediliyor. Merak edilen , bugün mü, bu hafta var mı? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

"Kabine toplantısı ne zaman?" sorusu Pazartesi günleri merak konusu olmaya devam ediyor. En son yapılan kabine toplantısı sonrası alınan önemli kararların ardından Başkan Erdoğan önderliğinde toplanacak bir sonraki bakanlar kurulu toplantısı tarihi öğrenilmek isteniyor. Bu bilgilerle Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü, bu hafta var mı? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ, BU HAFTA VAR MI?

Kabine toplantısına ilişkin merak edilen tüm detaylar şöyle;



En son 29 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından yapılan Kabine toplantısının ardından bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağı merak konusu olmuştu. Ancak yapılması beklenen kabine toplantısının tarihine ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Tarih belli olduğunda buradan öğrenebileceksiniz.



SON KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?

İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı diğer kararlar ve tüm detaylar...

  • Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık
  • Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.
  • Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
  • Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verecek.

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  • Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.
  • Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek.
  • Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
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Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?
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