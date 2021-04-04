Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

"Kabine toplantısı ne zaman?" sorusu Pazartesi günleri merak konusu olmaya devam ediyor. En son yapılan kabine toplantısı sonrası alınan önemli kararların ardından Başkan Erdoğan önderliğinde toplanacak bir sonraki bakanlar kurulu toplantısı tarihi öğrenilmek isteniyor. Bu bilgilerle Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü, bu hafta var mı? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ, BU HAFTA VAR MI?

Kabine toplantısına ilişkin merak edilen tüm detaylar şöyle;