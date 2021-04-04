Kadın kılığında kaçan o terörist öldürüldü

Mardin'ın Nusaybin ilçesinde beş yıl önce ikisi binbaşı, ikisi emniyet amiri olan 4 güvenlik görevlisini şehit edip ilçeden kara çarşaf giyip kadın kılığına girerek kaçan PKK'nın sözde özel güç sorumlusu İsmail Öztürk'ün 2017'de Kuzey Irak'ta gizlendiği mağarada nokta hava harekâtıyla öldürüldüğü ortaya çıktı. Teröristin ölümünü örgütün 4 yıl gizlediği belirlendi. PKK'nın sözde özerklik ilanıyla şehir merkezlerinde beş yıl önce başlattığı çukur ve hendek olayları sırasında Nusaybin'de teröristleri yönlendirip güvenlik güçleriyle çatışan 'Hebatkar Tolhildan' kod adlı terörist İsmail Öztürk, ilçede kontrolün sağlanmasından sonra sıkıştığı Abdulkadir Paşa mahallesindeki bir metruk binadan kara çarşaf giyerek bir otomobille kırsal alana, oradan da sınırı geçerek Kuzey Irak'a kaçmıştı. Terörist, 4 Nisan 2016'da Piyade Kurmay Binbaşı Turgay Çelik ile Astsubay Selçuk Karabakla'nın şehit olduğu hain saldırı ile Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanı Binbaşı Ahmet Karaman ve Polis Özel Harekât Şube Müdürü Zafer Kurt ile iki özel harekât polisinin şehit olduğu bombalı saldırıyı düzenlemişti. Öztürk, Emniyet Amiri Doğan Sakarya'yı da şehit etmişti. Teröristin katıldığı bu saldırılar, ilçede teslim olan veya sağ yakalanan teröristlerin de ifadeleri ve teşhis tutanaklarıyla aydınlanmıştı. Terörist Öztürk'ün Kuzey Irak'taki Hakurk Vadisi'ne düzenlenen hava harekâtında 4 Eylül 2017'de nokta operasyonla öldürüldüğü ortaya çıktı. Teröristin ölümünü 4 yıl boyunca gizleyen PKK, önceki gün Öztürk'ün ölümünü örgüt elebaşlarından Murat Karayılan ile birlikte çektirdiği fotoğrafıyla örgüt yayın organlarından duyurdu.