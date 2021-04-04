Kusura bakmasınlar ‘sonuna kadar Erdoğan’ diyorum

İBB Başkanı pazarda sohbet ettiği Keleş'in evine 3 kez giderek görüntüleri reklam için kullanırken Kılıçdaroğlu da geçen hafta siyasi şova eşlik etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 Ocak 2019'da Sultanbeyli'deki semt pazarında Mahruze Keleş'ten oy istemiş, Keleş, İmamoğlu'na, "Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" demişti. Daha sonra siyasi şov için önce İmamoğlu'nun geçen hafta da Kemal Kılıçdaroğlu'nun evini ziyaret ettiği videolarını sosyal medyadan yayınladığı Keleş evinin kapılarını SABAH'a açtı. SABAH muhabirini eşiyle birlikte kahvaltı sofrasında ağırlayan Keleş, "Kimse beni Erdoğan'dan ayıramaz, ölene kadar oyumu ona vereceğim" diyerek net duruşunu sürdürdü. İmamoğlu'nun biri CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla birlikte gittiği evini şov kapısına dönüştürdüğü Keleş, SABAH'a şunları söyledi:Bana şaka yollu 'Biz sana geliyoruz ama sen yine onu seviyorsun' diyorlar. Gelsinler bizim örfümüz, âdetimizde gelene git demek olmaz. Kapım, sofram gelene sonuna kadar açık. Onları da sevdim ama benim oyum yine Cumhurbaşkanımızın. Erdoğan oldukça ondan başka kimseye oy vermem kimse kusura bakmasın. Ben onlara gördüğüm rüyayı anlattım. 1997'de rüyamda camdan içeri ay, ardından güneş, daha sonra yıldızlar girdi. Yıldızlar bana seslendi 'Kapatma camı Tayyip Erdoğan geliyor.' Bu rüya beni çok etkiledi, hafızama öyle bir kazındı ki o günden sonra onun peşinden hiç ayrılmadım. Ben bunları onlara da söyledim hiçbir şey demediler.Ben yine ölene kadar oyumu Erdoğan'a vereceğim. Bunları söyledim ki onlar da Erdoğan'ımızı sevsinler, saysınlar. Erdoğan olmasaydı Türkiye böyle olur muydu? Çalışıyor, dur durak bilmeden çalışıyor. Şimdi görüyoruz dış ülkeler nasıl da iç kabartıyorlar Türkiye gelişiyor, büyüyor diye. Onlarca cumhurbaşkanı, başbakan geldi gitti, hepsini gördük. Şu yapılan yollara bakın, köprülere bakın, teknolojimize bakın, bu hastalıkta bu kadar hastane olmasaydı, bu milletin, devletimizin hali ne olurdu? Türkiye'miz hiç bu kadar güzel oldu mu? Adam çalışıyor, soluk almadan çalışıyor.ERDOĞAN'IN dik duruşu zaten kendisini sevdiriyor. Daha önceki başbakanlar, cumhurbaşkanları yurtdışına giderdi tir tir titrerdiler yabancı ülke liderleri karşısında, hangisi böyle dik durabildi onların karşısında? Erdoğan onlara korku salıyor. Çıkıyor kürsüye yapılan haksızlıkları bağıra bağıra, gözlerinin içine soka soka söylüyor. Davos'taki çıkışı hangi başbakan, cumhurbaşkanı yaptı. Türkiye'yi Türkiye yapan Tayyip Erdoğan oldu.BAŞKAN Erdoğan İstanbul'a geldiğinde beni ziyaret edeceğinin sözünü verdi. Çok yoğun dünya ile uğraşıyor. Hem dışarıyla hem içeriyle uğraşıyor ama sabırsızlıkla da ziyaretini 100 yaşındaki annemle birlikte bekliyoruz.CHP'liheyet bana 'Gide gele seni döndüreceğiz' dedi. Bana böyle söylediklerinde dedim ki 'Hangimizin vadesi önce dolar bilmem ama ben ölene kadar Erdoğan'a oy vereceğim. 'Allah Başkanımızın ömrünü uzun etsin, her zaman duacıyız. Başkasına oy vermem o varken beklemesinler. Ben onlara bunu söyleyince 'Sen bize dua et' dediler, ben de dua ediyorum. Dedim zaten kendilerine 'Sen gel benim ketemi ye, çayımı, kahvemi iç ama oyum yine sana değil.' Bunu İmamoğlu'na da Kılıçdaroğlu'na da söyledim. Cumhurbaşkanımız çok başka. Allah razı olsun ondan nice engellilere, nice yaşlılara gözü gibi bakıyor, devlet sosyal yardım veriyor. Bir sürü yerden yardım yapılıyor. Eskiden yoktu bunların hepsi Cumhurbaşkanımızın sayesinde oldu. Yüz sene beklesen gelmez böyle bir lider.