‘Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde’

MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte dün terörle mücadelede bölgede en kritik noktada yer alan Şırnak'taki 1995 rakımlı Namaz Dağı'nda terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi. Cudi ve Gabar'ın arasında kalan bölgedeki Jandarma Komando Taburu'nda incelemelerde bulunan Bakan Akar, birlikleri terörle mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik etti. Akar ve beraberindeki komutanlar, 23. Piyade Tümen Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sınır hattında ve ötesinde görev yapan birlik komutanları ile video konferans yöntemi ile toplantı yaptı. Bakan Akar burada yaptığı konuşmada, "Bütün istihbarat raporları şunu gösteriyor, teröristler Mehmetçiğin nefesini daima enselerinde hissediyor. Taarruzi bir anlayış ve artan bir şiddetle operasyonlarımız devam edecek.Ne zamana kadar? En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" dedi. Teröristlerin artık oturdukları yerlerde rahat olmadıklarını belirten Akar, "Büyük bir korku ve endişe içindeler. İki gece aynı yerde yatamadıklarını biliyoruz. Bu korku bütün dağları sardı. Terör örgütü PKK sonunun geldiğini biliyor. Sözde yönetici kadrosu, aşağıdakilerin gerçekleri görmelerini engellemeye çalışarak, baskıyla, zulümle terör iktidarlarını sürdürmeye çalışıyor. Bunun beyhude bir gayret olduğunu kendileri de biliyor" diye konuştu. Bakan Akar ve komutanlar daha sonra kent merkezinde esnafı ziyaret etti. İşyerlerine giren Akar ve komutanlar, bir çay ocağında çok sayıda vatandaşla bir araya geldi. Vatandaşlar, sağlanan güven ortamından dolayı Bakan Akar ve komutanlara teşekkür etti.