Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen programda bu yıl otizmliler için 9 ilde 10 yeni merkez açılacağının müjdesini verdi. Bakanı Selçuk, "Bu sene içinde otizmli kardeşlerimize hizmet verecek 10 yeni merkezimizi daha hayata geçirmek için çalışmalarımızı başlattık. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (2 adet), İzmir ve Trabzon illerimizde yapılacak bakım merkezlerimizle inşallah hem çocuklarımıza hem de ailelerimize daha fazla destek olacağız" dedi. ANKARA