Ramazanda yasaklar var mı? Ramazanda tam kapanma - sokağa çıkma yasağı olacak mı, restoranlar, lokantalar, kafeler kapalı mı?

Türkiye'de 1 yılı aşkın süredir etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin uygulanan önlem ve tedbirler tüm hızıyla uygulanmaya devam edilirken yaklaşmakta olan 11 ayın Sultanı Ramazan-ı şerif'te ne gibi korona önlemleri alınacağı en son Başkan Erdoğan'ın önderliğinde yapılan kabine toplantısı (bakanlar kurulu) sonrasında duyurulmuştu. Buna göre Ramazana ayında hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının tekrardan uygulanacağı ve kafe, restoran, lokanta gibi işletmelerin paket servisi ile kısıtlanacağı açıklanmıştı. Bu açıklamalar sonrasında Ramazanda yasaklar var mı, tam kapanma, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorularına yoğun şekilde yanıt aranmaya başlandı.
Ramazanda yasaklar ile ilgili tüm detaylar ile Başkan Erdoğan'ın son kabine toplantısında açıkladığı kararlardan satırbaşları şöyle;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklamalarına göre; "(Ramazan ayı) Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız." ifadeleri kullanıldı. Bu bağlamda Ramazan ayında ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı diğer kararlar ve tüm detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yeni Türkiye koronavirüs risk haritasını paylaştı.
Buna göre;
Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.
Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.
Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da turuncu renkle yüksek riskli iller oldu.
Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.