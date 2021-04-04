Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Ramazanda yasaklar var mı? Ramazanda tam kapanma - sokağa çıkma yasağı olacak mı, restoranlar, lokantalar, kafeler kapalı mı?
Giriş Tarihi: 5.4.2021 01:07 Son Güncelleme: 5.4.2021 01:08

var mı? Ramazanda tam kapanma - sokağa çıkma yasağı olacak mı, restoranlar, lokantalar, kafeler kapalı mı?

Ramazanda yasaklar var mı? Ramazanda tam kapanma - sokağa çıkma yasağı olacak mı, restoranlar, lokantalar, kafeler kapalı mı?

11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’e yaklaştığımız şu günlerde ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan son (bakanlar kurulu) sonrasında tedbirlerine ilişkin son dakika açıklamaları yapılmıştı. ’nın yayımladığı ’daki risk durumuna göre gevşetilen hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili söz konusu yasakların hafta sonları uygulanmaya devam edileceği bildirilmişti. Bu bilgilerle var mı, tam kapanma, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusuyla araştırmalar yapılmaya başlandı. Merak edilen Ramazanda yasaklar var mı, tam kapanma, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Türkiye'de 1 yılı aşkın süredir etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisine ilişkin uygulanan önlem ve tedbirler tüm hızıyla uygulanmaya devam edilirken yaklaşmakta olan 11 ayın Sultanı Ramazan-ı şerif'te ne gibi korona önlemleri alınacağı en son Başkan Erdoğan'ın önderliğinde yapılan kabine toplantısı (bakanlar kurulu) sonrasında duyurulmuştu. Buna göre Ramazana ayında hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının tekrardan uygulanacağı ve kafe, restoran, lokanta gibi işletmelerin paket servisi ile kısıtlanacağı açıklanmıştı. Bu açıklamalar sonrasında Ramazanda yasaklar var mı, tam kapanma, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorularına yoğun şekilde yanıt aranmaya başlandı.

SON DAKİKA - RAMAZAN AYINDA YASAKLAR VAR MI?

Ramazanda yasaklar ile ilgili tüm detaylar ile Başkan Erdoğan'ın son kabine toplantısında açıkladığı kararlardan satırbaşları şöyle;



HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklamalarına göre; "(Ramazan ayı) Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız." ifadeleri kullanıldı. Bu bağlamda Ramazan ayında ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı diğer kararlar ve tüm detaylar...

  • Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık
  • Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.
  • Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
  • Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verecek.
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !

  • Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.
  • Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek.
  • Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.



YENİ TÜRKİYE KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI PAYLAŞILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yeni Türkiye koronavirüs risk haritasını paylaştı.

Buna göre;

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da turuncu renkle yüksek riskli iller oldu.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.

QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
QUA GRANITE HALKA ARZ OLUYOR !
ARKADAŞINA GÖNDER
Ramazanda yasaklar var mı? Ramazanda tam kapanma - sokağa çıkma yasağı olacak mı, restoranlar, lokantalar, kafeler kapalı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA