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Giriş Tarihi: 4.4.2021 12:22 Son Güncelleme: 4.4.2021 12:37

Koca'dan son dakika uyarı: Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı artıyor

AA
Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika uyarı: Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı artıyor

Son dakika haberi: yaptığı açıklamasında; "(Kovid-19) 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız."ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Farettin Koca sosyal medya hesabından son dakika açıkalmalarda bulundu. Bakan Koca açıklamalarında; "(Kovid-19) 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü. ifadelerini kullandı.

GENÇ VAKA ORANI ARTIYOR

Bakan Koca açıklamalarında; "Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayısını paylaştı! İşte il il son durum...

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Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika uyarı: Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı artıyor
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