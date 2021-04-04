Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika uyarı: Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı artıyor

Sağlık Bakanı Farettin Koca sosyal medya hesabından son dakika açıkalmalarda bulundu. Bakan Koca açıklamalarında; "(Kovid-19) 65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü. ifadelerini kullandı.
65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı %14,39'dan 11,3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 4, 2021
GENÇ VAKA ORANI ARTIYOR
Bakan Koca açıklamalarında; "Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız." dedi.
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