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Giriş Tarihi: 4.4.2021

ve yine zirvede

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Samsun ve İstanbul yine zirvede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncellenen İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nı Twitter hesabından paylaştı. Yurt genelinde pek çok yerde vaka artışları yaşandı. En çok vakanın görüldüğü il yine Samsun olurken, kentte 100 bin kişide görülen vaka sayısı 586.84'ten 678,72'ye yükseldi.

Ardından en çok vakanın görüldüğü iller 591.45 ile İstanbul, 564.03 ile Yalova, 546.77'yle Çanakkale, 518.33'le Kırklareli ve 503.88'le Giresun oldu. Ankara'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 184.29'dan 272.79'a, İzmir'de ise 156.48'den 218.88'e yükseldi. Düşük riskli tek il Şırnak'ta da vaka sayısı yükseldi. Şırnak'taki sayı geçen hafta 13.57 iken yeni haritada 23.43 olarak aktarıldı.
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Samsun ve İstanbul yine zirvede
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