Sırma Nine’den Türk Kızılay’a madalyalık bağış

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 20 dönüm tarlasının satışından elde ettiği 160 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışlayan 87 yaşındaki Sırma Yıldırımhan'a Kızılay tarafından madalya verildi. Yaklaşık 20 sene önce eşini kaybeden ve 408 Evler Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Sırma Yıldırımhan, kocasından kalan 20 dönüm tarlayı sattı. Satıştan elde edeceği parayı hayır işlerinde kullanmak isteyen kadın, Türk Kızılay yetkilileriyle iletişime geçti. Yıldırımhan, tarlasının satışından elde ettiği 160 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladı. Yıldırımhan, "Ne kadar yaşayacağımı bilmiyorum, o yüzden kendi rızamla bu yardımı yaptım. Yaptığım yardımla rahat ettim" dedi. Kaymakam Mahmuthan Arslan'ın da katıldığı törenle, Yıldırımhan'a Türk Kızılay tarafından madalya verildi. AA