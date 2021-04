Şırnaklı aile 6 yıldır çocuklarının yolunu gözlüyor

Şırnak'ta annelerin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine destek veren Aslan ailesi, evlatları Doğan'a kavuşacakları günü bekliyor. Şırnak'ın İdil ilçesinde 6 yıl önce 14 yaşındayken teröristlerce dağa kaçırılan Doğan Aslan'ın annesi Hamdiye ve babası Emin Aslan, 16 Ocak 2020'de Diyarbakır'daki evlat nöbetine katıldı. Eylemlerini 10 Eylül 2020'den itibaren her hafta perşembe günleri Şırnak'ta sürdüren aile, evlerinde evlatlarının fotoğraflarıyla teselli bulurken, oğullarının güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyor. Evladını 6 yıldır aradığını, her an gelecekmiş gibi yolunu gözlediğini söyleyen anne Aslan, "Bu nasıl bir anlayış ki küçük yaşta çocukları annelerinin bedeninden koparıp götürüyorlar, hangi vicdana sığar? Doğan bir gün çıkıp gelecek, onu bekliyorum. Diğer çocuklarıma hitap ederken 'Doğan' diye sesleniyorum. İsmi hep dilimde, aklımda, gözümün önünde. Hep rüyalarıma giriyor, kavuşacağımız günün hasretiyle uyanıyorum" dedi.