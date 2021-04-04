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Giriş Tarihi: 4.4.2021 16:35 Son Güncelleme: 4.4.2021 17:02

SON DAKİKA: 'den skandal bildiri sonrası flaş karar! MYK toplanıyor

DHA
SON DAKİKA: AK Parti'den skandal bildiri sonrası flaş karar! MYK toplanıyor

Son dakika bilgisine göre gündeme bomba gibi düşen emekli amirallerin skandal bildirisi sonrasında 'den flaş bir karar geldi. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), emekli amirallerin bildirisi üzerine yarın toplanacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberi... 104 emekli amiral tarafından imzalanan ve büyük tepki toplayan bildiriyle ilgili AK Parti'den flaş bir hamle geldi.

DEĞERLENDİRMELER NETİCESİNDE YARINA ALINDI

AK Parti'nin perşembe günü yapılması planlanan MYK toplantısı, emekli amirallerin bildirisi üzerine yarın gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, katıldığı televizyon programında, "Biz AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantımızı perşembe günü planlamıştık. Ancak bu son gelişmeler dolayısıyla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde yarın AK Parti MYK, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu bildiriyi çok daha geniş bir şekilde değerlendireceğiz, ele alacağız. Bu konuda takındığımız tavrı daha da güçlendirmek için gerekli adımları atacağız" dedi.

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SON DAKİKA: AK Parti'den skandal bildiri sonrası flaş karar! MYK toplanıyor
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