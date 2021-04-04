Son dakika | Devlet Bahçeli'den 103 emekli amiralin 'darbe' çağrışımlı bildirisine sert tepki: Rütbeleri sökülmelidir...

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den skandal 'darbe' bildirisine son dakika tepkisi geldi. Bahçeli, "Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır." dedi.
Bahçeli sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:
103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir:
İMZASI BULUNAN AMİRALLERİN RÜTBELERİ SÖKÜLMELİDİR
Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır.
Son dakika! Bahçeli'den skandal bildiriye sert tepki: "Rütbeleri sökülmelidir" | Video
BEDELİ HİÇ KUŞKUSUZ AĞIR OLACAKTIR
Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir.Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir.Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır.
103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir:— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) April 4, 2021