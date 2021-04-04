Son dakika haberi: CHP ve İYİ Parti'den 104 emekli amiralin skandal 'darbe' bildirisine destek



ÇIRAY: ALTINA İMZAMI ATIYORUM

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray: "Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum."



ÖZKOÇ VE ERDOĞDU'DAN BİLDİRİYE DESTEK

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu; İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 104 emekli amiralin bildirisine yönelik açıklamalarını eleştirdi. Özkoç ve Erdoğdu, bildiriye açıktan destek verdi.

ÖZKOÇ: "VATANSEVER ELEŞTİRİLERİ TEBRİK EDİYORUM"

Engin Özkoç, "Siz önce kendi yarattığınız vesayetçilerle savaşın. O eleştirdiğiniz amiraller 15 Temmuz'un önünde de sonunda da dimdik durdular... (...) Deniz Kuvvetlerini ağzına kadar FETÖ'cü dolduranlar, 15 Temmuz'un ertesinde Atatürk ilke ve devrimleriyle yetişmiş subaylar olmasa bugün koltuklarında oturamıyor olacaklardı. Şimdi çıkmışlar 5. kol faaliyeti filan. Hadi oradan... Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum" dedi.

ERDOĞDU: İŞLEDİĞİNİZ SUÇLAR DOLAYISIYLA YARGILANACAKSINIZ..."

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da; Fahrettin Altun'un açıklamasına tepki gösterdi ve "Siz kimsiniz? Her önünüze gelene darbeci, terörist, ajan yaftası yapıştırıyorsunuz... Belirli bir dönem Anayasa ve hukuk içinde ülkeyi yönetmek için seçildiniz... Süreniz dolup, seçimi kaybettiğinizde tıpış tıpış gidecek ve işlediğiniz suçlar dolayısıyla yargılanacaksınız..." iddiasında bulundu.