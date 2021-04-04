Son dakika haberi: CHP ve İYİ Parti'den 104 emekli amiralin skandal 'darbe' bildirisine destek

Son dakika haberi... Bildiride; 104 emekli amiral AK Parti Hükümeti'nin Kanal İstanbul projesini hedef aldı. Bildiride; "(…) Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" iddiasında bulunuldu. Emekli tümgeneral Ahmet Yavuz da, bildiriye destek vermesi dikkat çekti.
ÇIRAY: ALTINA İMZAMI ATIYORUM
İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray: "Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum."
ÖZKOÇ VE ERDOĞDU'DAN BİLDİRİYE DESTEK
CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu; İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 104 emekli amiralin bildirisine yönelik açıklamalarını eleştirdi. Özkoç ve Erdoğdu, bildiriye açıktan destek verdi.
ÖZKOÇ: "VATANSEVER ELEŞTİRİLERİ TEBRİK EDİYORUM"
Engin Özkoç, "Siz önce kendi yarattığınız vesayetçilerle savaşın. O eleştirdiğiniz amiraller 15 Temmuz'un önünde de sonunda da dimdik durdular... (...) Deniz Kuvvetlerini ağzına kadar FETÖ'cü dolduranlar, 15 Temmuz'un ertesinde Atatürk ilke ve devrimleriyle yetişmiş subaylar olmasa bugün koltuklarında oturamıyor olacaklardı. Şimdi çıkmışlar 5. kol faaliyeti filan. Hadi oradan... Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum" dedi.
ERDOĞDU: İŞLEDİĞİNİZ SUÇLAR DOLAYISIYLA YARGILANACAKSINIZ..."
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da; Fahrettin Altun'un açıklamasına tepki gösterdi ve "Siz kimsiniz? Her önünüze gelene darbeci, terörist, ajan yaftası yapıştırıyorsunuz... Belirli bir dönem Anayasa ve hukuk içinde ülkeyi yönetmek için seçildiniz... Süreniz dolup, seçimi kaybettiğinizde tıpış tıpış gidecek ve işlediğiniz suçlar dolayısıyla yargılanacaksınız..." iddiasında bulundu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun; 104 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan bildiri yayınlamasına tepki göstermişti.
Fahrettin Altun, "Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir 'bildiri' yazmışlar! 5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde. O Türkiye eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz'da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin! Siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecek!" demişti.
PEKŞEN: "CUMHURİYETİN YİĞİT VE YURTSEVER AMİRALLERİNİ YÜREKTEN KUTLUYORUZ.."
CHP Trabzon Eski Milletvekili Haluk Pekşen: "Cumhuriyetin yiğit ve yurtsever amirallerini yürekten kutluyoruz.. (... ) Devletin memuru Ayasofya İmamı TCK'ya meydan okuyacak. Cübbeli Amiral Anayasal düzene alenen meydan okuyacak. Türkiye Cumhuriyetin tapusu Montrö tartışmaya açılacak. Geçmişte bu yanlışlar Türkiye'ye çok büyük bedellere mal oldu diyen Amiraller darbeci olacak öyle mi? Hadi ordan. Amiraller darbeci olacak öyle mi? Hadi ordan"
Emekli tümgeneral Ahmet Yavuz: "General olarak altına imzamı atıyorum"