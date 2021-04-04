Son dakika haberi: Tam zamanlı uzaktan eğitim kararı: Yarından itibaren başlıyor

Edinilen son dakika haberine göre; Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.
TAM ZAMANLI UZAKTAN EĞİTİM
Ankara Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada; 5 Nisan 2021 tarihi itibariyle ilimiz genelinde; ortaokullarda 5, 6, 7'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, ortaokul 8'inci sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesine, lise hazırlık, 9, 10, 11'nci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine karar verilmiştir.
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