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Giriş Tarihi: 4.4.2021 14:12 Son Güncelleme: 4.4.2021 14:31

Son dakika haberi: Tam zamanlı eğitim kararı: Yarından itibaren başlıyor

AA
Son dakika haberi: Tam zamanlı uzaktan eğitim kararı: Yarından itibaren başlıyor

Son dakika... yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı eğitime geçilmesi kararı aldı.

Edinilen son dakika haberine göre; Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

TAM ZAMANLI UZAKTAN EĞİTİM

Ankara Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada; 5 Nisan 2021 tarihi itibariyle ilimiz genelinde; ortaokullarda 5, 6, 7'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, ortaokul 8'inci sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesine, lise hazırlık, 9, 10, 11'nci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine karar verilmiştir.

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Son dakika haberi: Tam zamanlı uzaktan eğitim kararı: Yarından itibaren başlıyor
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