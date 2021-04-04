SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Emekli Amirallerin darbe bildirisine sert tepki!

Son dakika... Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan skandal bildirisine peş peşe sert tepkiler geldi.
Bu tepkilerden en serti Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşım oldu. Paylaşımda 103 emekli amiralin yaptığı açıklamalar "edepsizlik" olarak değerlendirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız" mesajıyla bir bildiri yayınlandı.
YAPILAN EDEPSİZLİKTİR
Bildiride şu ifadelere yer verildi: "Sebepsiz bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama tam manasıyla; Geçmişte taşıdıkları sıfatların devletin ve Milletin verdiği şerefin farkında olmayanların, demokrasiye, hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir."