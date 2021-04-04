SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Emekli Amirallerin darbe bildirisine sert tepki!

Bu tepkilerden en serti Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşım oldu. Paylaşımda 103 emekli amiralin yaptığı açıklamalar "edepsizlik" olarak değerlendirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız" mesajıyla bir bildiri yayınlandı.