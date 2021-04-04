Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Emekli Amirallerin darbe bildirisine sert tepki!
Giriş Tarihi: 4.4.2021 12:13 Son Güncelleme: 4.4.2021 12:27

: 'ndan Emekli Amirallerin darbe bildirisine sert tepki!

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Emekli Amirallerin darbe bildirisine sert tepki!

bilgisine göre 103 emekli amiralin AK Parti hükümetini hedef alan darbe çağrışımlı skandal bildirisine ’ndan sert bir tepki geldi. Jandarma Genel Komutanlığı’nın Twitter adresinden “Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız” mesajıyla yapılan paylaşımda, “Sebepsiz bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama tam manasıyla; Geçmişte taşıdıkları sıfatların devletin ve Milletin verdiği şerefin farkında olmayanların, demokrasiye, hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir” denildi.

Son dakika... Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan skandal bildirisine peş peşe sert tepkiler geldi.

Bu tepkilerden en serti Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşım oldu. Paylaşımda 103 emekli amiralin yaptığı açıklamalar "edepsizlik" olarak değerlendirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız" mesajıyla bir bildiri yayınlandı.

YAPILAN EDEPSİZLİKTİR
Bildiride şu ifadelere yer verildi: "Sebepsiz bahane ve hezeyanlar üzerinden yapılan açıklama tam manasıyla; Geçmişte taşıdıkları sıfatların devletin ve Milletin verdiği şerefin farkında olmayanların, demokrasiye, hukuka, devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizliktir."

Son dakika | Devlet Bahçeli'den 103 emekli amiralin 'darbe' çağrışımlı bildirisine sert tepki: Rütbeleri sökülmelidir...

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Emekli Amirallerin darbe bildirisine sert tepki!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA