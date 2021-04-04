Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı! Kuvvetli geliyor...

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara Bölgesi, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzeyinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.