Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı! Kuvvetli geliyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji'den İstanbul için yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağışın etkili olacağını bildirdi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, "Yağışların Edirne ve Kırklareli ile akşam saatlerinden itibaren Tekirdağ, gece saatlerinden itibaren İstanbul ile Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.
YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından yarın yurt genelinde hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu. İşte 5 Nisan hava durumu tahmin raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Adana, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Karadeniz'de 3 ila 6 derece azalacağı, İç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara'da kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) , Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara Bölgesi, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın kuzeyinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerinde kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına0 (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ve Adana çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman dışında) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu, Düzce, Karbük, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu