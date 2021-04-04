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Giriş Tarihi: 4.4.2021 23:50 Son Güncelleme: 4.4.2021 23:51

: 'tan skandal bildiriye sert tepki: Emekli amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?

Son dakika: Numan Kurtulmuş'tan skandal bildiriye sert tepki: Emekli amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?

haberleri: Genel Başkanvekili , 104 emekli amiralin milli iradeyi hedef alan darbe imalı bildirisine sert tepki gösterdi. Türkiye'nin Doğru Akdeniz’de hak ve menfaatlerini can siperane koruduğunu, Ayasofya’nın zincirlerini kırarak ülkemizin egemenliğini tüm dünyaya haykırdığını belirten Numan Kurtulmuş, "Acaba bizdeki emekli amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?" sorusunu yöneltti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye; Doğru Akdeniz'de hak ve menfaatlerini can siperane şekilde korurken, kapalı Maraş'ı açarak Kıbrıslı kardeşlerimize sahip çıkarken, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferine bütün gücüyle katkı verirken, Ayasofya'nın zincirlerini kırarak ülkemizin egemenliğini tüm dünyaya haykırırken, Yunan General Floros'un "yeniden güçlü büyük Türkiye" yürüyüşünden rahatsız olmasını anlarım da... Acaba bizdeki emekli amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?"

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Son dakika: Numan Kurtulmuş'tan skandal bildiriye sert tepki: Emekli amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?
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