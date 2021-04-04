Son dakika: Numan Kurtulmuş'tan skandal bildiriye sert tepki: Emekli amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye; Doğru Akdeniz'de hak ve menfaatlerini can siperane şekilde korurken, kapalı Maraş'ı açarak Kıbrıslı kardeşlerimize sahip çıkarken, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferine bütün gücüyle katkı verirken, Ayasofya'nın zincirlerini kırarak ülkemizin egemenliğini tüm dünyaya haykırırken, Yunan General Floros'un "yeniden güçlü büyük Türkiye" yürüyüşünden rahatsız olmasını anlarım da... Acaba bizdeki emekli amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?"