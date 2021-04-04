Suriyeli anne evlat nöbetinde

Diyarbakır HDP il binası önünde 579 gündür devam eden evlat nöbetine katılım sürüyor. Türkiye'de yaşayan Suriyeli Medine Elberkel, 8 yıl önce 13 yaşındayken PKK tarafından dağa kaçırılan kızı Neriman Şeyh Ahmet için eyleme katıldı.Bölücü terör örgütü PKK/ KCK'nın Suriye uzantısı PYD/ YPG, Suriye'de iç savaşın sürdüğü 2012'de eleman temin etme faaliyetleri kapsamında, Suriyeli ailenin kızı Neriman Şeyh Ahmet'i örgüt saflarına katmak istedi. Evlatlarını terör örgütüne kaptırmak istemeyen aile, her şeyini geride bırakarak 2013'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine yerleşti. Aileyi bu kez güvenlik güçlerinin operasyonları karşısında bitme noktasına gelen ve yaşadığı eleman sıkıntısını çözmek amacıyla gözünü çocuklara da diken terör örgütü PKK/KCK rahat bırakmadı. O zaman 13 yaşında olan Suriyeli Neriman, HDP Suruç ilçe teşkilatınca kandırılarak dağa çıkarıldı.Evladını terör örgütünden kurtarmak isteyen anne Medine Elberkel, gittiği parti binasında birçok kez tehdit, küfür ve hakaretlere maruz kaldı. HDP'lilerce parti binasına bir daha gelmemesi istenen Elberkel, çocuğunun Kandil'e gönderildiği söylenerek yaka paça dışarı atıldı. 8 yıldır evlat hasreti çeken anne Elberkel, kızına kavuşmak umuduyla Diyarbakır'da evlat nöbetine dahil oldu.Medine Elberkel "Kızım hasta, onu bıraksınlar. Kızımı benden kaçırdılar. 8 yıldır kızım yok. Yeter artık, kızımı versinler. Bir sabah uyandığımızda kızımın olmadığını gördüm. Sağa sola baktım, aradım, bulamadım" dedi. Evlat nöbeti tutan aile sayısı 221'e yükseldi.