Sus payını kabul etmeyince ‘hayatını karartırız’ dediler

MaltepeBelediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde Pınar Keskin'in kullandığı otomobile çarpması, araç içinde bulunan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Canan Döner'le olay yerinden kaçarcasına ayrılması rezaletinde tehditten suç duyurusunda bulunan mağdurun ifadeleri ortaya çıktı. İşte Keskin'in Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkez Amirliği'nde verdiği ifadeden alıntılar:26 Ağustos 2020'de iş arkadaşımdan Mercedes aracını ödünç aldım. 21.30 sıralarında Küçükyalı Evlendirme Dairesi karşısında kırmızı ışıkta eşimle birlikte beklediğim sırada arkamdan gelen bir araç bana hızlıca çarptı. Araçtan aşağı indiğimde, diğer araçtan alkollü bir erkek şahsın indiğini gördüm. Yanında bir bayan şahıs bulunuyordu. Erkek şahıs daha sonradan da internet üzerinden resimlerine bakarak emin olduğum Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tı. Diğer araçlardan korumalar indi. Ben Kılıç'la görüşmek istedim ancak alkollüydü ve arkamızdan gelen araca binerek uzaklaştı. Olanları cep telefonuyla çektim. Görüntülerdeki gözlüklü kişi araca binerek kazayı kendisinin yaptığını söyledi.Eşim Ahmet, Ali Kılıç ismine düzenlenmiş mazbata ve kimlik belgesini görmüş. Kazada aracı kendisinin sürdüğünü iddia eden kişi bana 'Aracın değeri 300 bin TL, sana 300 bin TL verelim. Bizim aracımızı da alın. Görüntüleri silin ve paylaşmayın' dedi. Ben bu teklifi kabul etmedim. Trafik polislerinin tutanak tutması korumalar tarafından engellendi. Görüntüler basına düştükten sonra kuzenim Yusuf Sertbaş'a tehdit telefonları geldi. Yusuf bana 'Senin hayatını karartacaklarmış" diye tehdit cümleleri sarf ettiklerini söyledi. Pınar Keskin, olay yerinde çektiği ve sosyal medyada yankı uyandıran videosunda Kılıç'ın özel kalem müdürü Umut Polat ve belediye fotoğrafçılığını yapan Nazım Ender Aslan'ın örtbas çabalarını ve kendisine sus payı olarak rüşvet teklif ettiklerini anlatmıştı.