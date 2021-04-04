Taşınacakları evden keskin koku gelince pencereden atlayarak yardım istedi

"HAVA ALDIK KOKU GEÇTİ"

Kiracı olarak tutukları eve bugün taşınmak için geldiklerini anlatan Bayram Uçar, eve girdiğinde gelen kokunun genzini ve gözünü yakması üzerine korkarak pencereden atladığını söyledi. Uçar, "Sabahleyin geldik ve eşyaları eve taşımaya başladık. Sabah bir şey yoktu. Öğlen saatlerinde kamyon ile eşyaları yıktık ve koku geldi burnumuza. Koku daha sonra genzimizi ve gözümüzü yakınca pencereden dışarı attık kendimizi. Dışarı çıktık hava aldık koku geçti. Yine girdik içeri koku tekrar geldi. Koku gider mi diye su tuttuk ancak koku yine geldi. Kimyasal madde desen bilinmiyor. Biber gazına benzer bir şey. İnsanın hem boğazını yakıyor, hem gözünü yaşartıyor. Ekiplerle içeri girdik çıktık denetleme yaptık. Bir şey olsaydı alarm öterdi dediler. Ama şu anlık bir şey görünmüyor. Yukarı ikinci kata çıktık her iki tarafa da baktık orada da bir şey yok. Ama polis ve AFAD ekipleri gelmeden önce içeride durma imkanı yoktu. En çok banyo ile tuvalet tarafından geliyor koku. Orada bir pencere var o aradan geliyor" dedi.

Polis ve AFAD ekipleri olumsuz bir durumun olmaması üzerine incelemelerin ardından olay yerinden ayrıldı.