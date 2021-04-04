Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği UYGAD'dan emekli amirallerin 'Montrö Bildirisi'ne tepki

UYGAD Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Anayasal düzen içinde gece yarısı yayınlanan bildiriler, ifade özgürlüğü olarak kabul edilemez. 'Emekli Amiral' sıfatıyla atılan imzalar, darbe düşüncesini kamuoyunda oluşturmuştur. Yöntem olarak yayınlanan bildiri, yersiz ve gündem de olmaması gereken bir konudur. Ülkemizde herkes düşüncelerini doğru yöntem ve platformlarda ifade etme imkânına sahiptir. Sandık ve halkın iradesi ile seçilen hükümete karşı muhalif düşünceleri ifade etme, demokrasinin yanı sıra, hakkaniyet ölçüsünde olmalıdır" denildi.