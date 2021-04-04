YÖK'ten amirallerin sözde bildirisine tepki: Geçmişte kalan benzer girişimleri hatırlatıyor

Dün, aralarında TSK'da görev alan kritik isimlerin de bulunduğu 104 emekli amiral 15 Temmuz'a 103 gün kala darbe imalı bir bildiri yayınladı. Bildiriye art arda sert tepkiler gelirken, Yükseköğretim Kurulu tarafından da konuyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı.

"GEÇMİŞTE KALAN BENZER GİRİŞİMLERİ HATIRLATTI"

Yapılan açıklamada, "Bu ilkenin test edilmesine milletimizin tahammülü yoktur. Gece yarısı yayımlanan ve darbe imasını çağrıştıran bildiri, geçmişte kalan benzer girişimleri hatırlatmakta olup bu durum, milli iradeyi ve demokrasiyi hafife alan ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi töhmet altında bırakan bir girişim niteliğindedir." denildi.

"DIŞ MİHRAKLARI MEMNUN EDECEĞİ AÇIKTIR"

Açıklamanın devamında, "Ülkemizin başta küresel salgın ve bölgesel güvenlik sorunları olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası mahiyetteki sorunlarla meşgul olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yurt içinde ve sınır ötesinde büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla mücadele ettiği bir dönemde böylesi bir girişimin memleketimizin hayrını istemeyen dış mihrakları memnun edeceği açıktır. Bu tür girişimlere milletimizin ve ülkemizin ilgili kurumlarının gereken cevabı vereceğinden şüphemiz yoktur" ifadelerine yer verildi.