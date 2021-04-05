15 Temmuz Derneğinden bildirici amirallere suç duyurusu! “Demokrasi nöbeti devam ediyor”

Darbe çağrısı ve tehdidi olarak görülen bildiri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Sosyal medya tepkilerinin ardından haftanın ilk günü adliyelere suç duyuruları da yapıldı. Bildiride isimleri olan 104 emekli amiral hakkında 15 Temmuz Derneği ve Memur-Sen sendikası tarafından İstanbul Adalet Sarayında suç duyuruları ve basın açıklaması yapıldı.

15 Temmuz Derneği tarafından İstanbul Adliyesi önünde yapılan basın açıklaması şöyle:

Önceki gece bildiğiniz gibi 104 emekli amiral Montrö Sözleşmesi bahanesiyle bir bildiri kaleme alıp yayınladı. Bu bildiride pek çok sayıklama ve hezeyanın ardından "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir" ifadeleri kullanıldı. 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, 27 Nisan'da ve son olarak 15 Temmuz'da darbecilerin kullandığı sözleri hatırlatan bu tehdit dilini şiddetle kınıyoruz!



15 Temmuz gecesi canını hiçe sayarak işgal girişimini engelleyen 251 şehidimizin aziz hatıraları, 2 bin 700'den fazla gazimizin görülmemiş cesareti, milletimizin basireti ve feraseti dün gibi aklımızdayken, bir gece yarısı böyle bir bildiri yayınlama cüretini gösteren emekli amirallere şunu söylüyoruz: Darbe hevesleriniz artık bu ülkede miadını doldurdu. Bu millet bir daha ne sizin ne de vesayet odaklarının bildirilerine papuç bırakmaz!



İşte bu nedenle bugün burada 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kim olursa olsun darbeye yeltenen, hatta aklının ucundan geçiren herkes artık hukuk önünde hesabını verecek.





Bizim Demorasi Nöbetimiz hiç bitmedi, bitmeyecek.



Milletimiz 15 Temmuz'da olduğu gibi milli iradeyi hiçe saymaya çalışan her girişime aynı kararlılıkla karşı duracaktır. 104 emekli amiralin bildirisi bizim nezdimizde hadsizliktir. Yani;



DEMOKRASİ NÖBETİMİZ DEVAM EDİYOR 15 TEMMUZ'DA NERDE DURDUYSAK BUGÜN DE ORADAYIZ



Son olarak; şehit ailelerimiz, gazilerimiz, 15 Temmuz Derneği Yönetimi ve Danışma Kurulu adına şunu söylemek istiyorum: Son FETÖ'cü hesap verene, son darbeci yargılanana, son darbe heveslisinin hevesi kursağında kalana kadar mücadelemiz devam edecek!