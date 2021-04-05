15 Temmuz Derneği'nden darbe imalı bildiri yayınlayan emekli amirallere suç duyurusu

Ahmet Yenilmez, 104 emekli amiralin Montrö Sözleşmesi bahanesiyle bir açıklama yayınladığını hatırlatarak, bu açıklamada "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilecektir." ifadelerinin kullanıldığını anlattı.

27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, 27 Nisan'da ve son olarak 15 Temmuz'da darbecilerin kullandığı sözleri hatırlatan bu tehdit dilini şiddetle kınadıklarını belirten Yenilmez, 15 Temmuz gecesi canını hiçe sayarak işgal girişimini engelleyen 251 şehidin aziz hatıraları, 2 bin 700'den fazla gazinin görülmemiş cesareti, milletin basireti ve ferasetinin dün gibi akıllarda olduğunu söyledi.

Ahmet Yenilmez, bir gece yarısı böyle bir açıklama yayınlama cüretini gösteren emekli amirallere "Darbe hevesleriniz artık bu ülkede miadını doldurdu." demek istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu millet bir daha ne sizin ne de vesayet odaklarının bildirilerine pabuç bırakmaz. İşte bu nedenle bugün burada 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kim olursa olsun darbeye yeltenen, hatta aklının ucundan geçiren herkes artık hukuk önünde hesabını verecek."

Yenilmez, Türk milletinin 15 Temmuz'da olduğu gibi milli iradeyi hiçe saymaya çalışan her girişime aynı kararlılıkla karşı duracağını anlatarak, "104 emekli amiralin bildirisi bizim nezdimizde hadsizliktir. Yani demokrasi nöbetimiz devam ediyor. 15 Temmuz'da nerede durduysak bugün de oradayız. Son FETÖ'cü hesap verene, son darbeci yargılanana, son darbe heveslisinin hevesi kursağında kalana kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

- "Anayasa'yı ihlal" suçundan cezalandırılmaları istendi

Açıklamanın ardından yönetim kurulu üyeleri, 104 emekli amiral hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini savcılığa sundu.

Dilekçede, açıklamanın kaleme alınmasında ve yayımlanmasında görevli ve sorumlu kişilerin tespit edilmesi ve bu kişilerin "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları istendi.

- Büro Memur-Sen üyelerinden suç duyurusu

Büro Memur-Sen İstanbul 7 No'lu Şube Başkanı Murat Cantürk ve bir grup sendika üyesi de İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak, açıklamada bulunan emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu.