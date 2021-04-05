Atatürk büstüne saldıran DEAŞ'lı teröristten korkunç itiraf: Yakalanmasaydım...

"TALİMAT ALMADIM"

Kardeşi Ü.D.'nin Eminönü'nde gümrük müşaviri olduğunu kaydeden G.D., saldırılarla ilgili olarak, "Ben eylemleri gerçekleştirmek için herhangi birinden veya birilerinden talimat almadım. Kendi hür irademle yaptığım eylemlerdir" ifadelerini kullandı.

Saldırıdan önce nalburdan sprey boya ve balyoz aldığını anlatan G.D., "Balyozu alma amacım Atatürk büstlerini kırabilmekti. Olay günü aracımın plakasını kapattım. Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu'na gittim, Atatürk büstüne balyoz ile vurdum, büstü iki vidası çıkınca, kafası yere bakacak şekilde yere koydum, sonra boya ile yazılar yazıp, Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu'na gittim. Büste iki, üç kez vurdum ama kırılmadı, balyozun sapı kırıldı. Ben de yazı yazıp ayrıldım. Eve giderken ara sokakları kullandım" dedi. Yaptığı saldırıları haberlerde gördükten sonra, 'eylemlerinin yetersiz kaldığı' düşüncesiyle üçüncü okula geçtiğini belirtti.